Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регионами-лидерами по доступности ипотеки в России стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа. Об этом сообщается в материалах РИА Новости.

В исследовании отмечается, что в автономных округах больше возможностей взять жилищный кредит из-за высоких зарплат и низкой стоимости квартир. Эксперты сделали расчеты на основе данных о семьях, сумме ежемесячного взноса по ипотеке с первоначальным взносом в 30 процентов за двухкомнатную квартиру среднего качества площадью 60 квадратных метров.

В 2018 году в стране выдали около 1,5 миллиона новых ипотечных кредитов. Средняя ставка составила 9,6 процента. Средний размер кредита – 2,17 миллиона рублей.

Аутсайдеры рейтинга – Чечня, Ингушетия и Дагестан. В Чечне только 7,8 процента семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. Специалисты считают, что это связано с тем, что в северокавказских республиках традиционно большие семьи и невысокие официальные зарплаты.

Ипотеку могут позволить себе лишь 13,6 процента жителей Крыма. Это происходит из-за того, что спрос на недвижимость на полуострове постоянно растет, а цены остаются на высоком уровне. Местным жителям со сравнительно небольшими зарплатами сложно купить жилье.

Ранее Владимир Путин призвал вернуться к ипотечной ставке в 8 процентов и ниже. Президент подчеркнул, что негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным. Также президент призвал банки "не накручивать" льготную ставку по ипотеке выше 6 процентов.

С 17 марта в стране вступили в силу поправки в законы об ипотеке и исполнительном производстве. В первую очередь они касаются заемщиков, которые оформили валютную ипотеку и не сумевшие ее оплатить из-за финансового кризиса 2014 года. Теперь взявшим кредит гражданам, которые проходят реструктуризацию ипотеки в рамках государственной программы помощи, не нужно платить исполнительский сбор.

Согласно новому закону, приставы также обязаны прекратить производство, если кредитор получил страховую выплату по договору страхования ответственности заемщика.