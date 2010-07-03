Собянин учредил фонд "Московский инновационный кластер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Документ об учреждении фонда "Московский инновационный кластер" подписал Сергей Собянин. Постановление появилось на официальном портале мэра и правительства столицы.

Некоммерческая структура станет специализированной организацией инновационного кластера города.

Из текста следует, что фонд будет работать за счет собственных средств, денег из бюджета Москвы и благодаря иным источникам в соответствии с российским законодательством.

В постановлении есть положение о наблюдательном совете организации. Оно определяет порядок его формирования и работы.

Подчеркивается, что совет – коллегиальный высший орган управления. В его состав вошли Собянин, представители федеральных органов власти, госкорпораций, ведущих научных организаций и вузов, а также структур, поддерживающих инновационную деятельность.