Новый центр услуг для бизнеса открылся на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Центр услуг для бизнеса открылся на юге Москвы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Открытие нового центра на юге Москвы позволит будущим и действующим предпринимателям с комфортом получать информацию об условиях ведения бизнеса в столице и мерах городской поддержки", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Благодаря новому центру предприниматели смогут бесплатно получить консультацию по вопросам открытия и развития своего дела. Он также позволит горожанам подать документы на регистрацию индивидуального предпринимательства (ИП) или общества с ограниченной ответственностью (ООО), а также внести корректировки в Единый государственный реестр предпринимателей и реестр юридических лиц.
Центры услуг для бизнеса есть в каждом округе города, в межрайонной налоговой инспекции № 46 и в павильоне "Цифровое деловое пространство". Центры, расположенные во флагманских офисах "Мои документы", работают каждый день с 10:00 до 22:00.
Специалисты помогают начинающим предпринимателям определиться с целью и подготовить пакет документов. Они также проводят акселераторы, мастер-классы, лекции. Только за прошлый год специалисты центров провели более 120 тысяч бесплатных консультаций по бизнесу.
Как сообщалось ранее, в 2020 году в столице протестируют около 100 пилотных бизнес-проектов. Это бизнес-идеи и разработки в области медицины, информационных технологий и связи, энергоэффективности, торговли, экологии, безопасности, транспорта и образования.
"Это наш город": центры "Мои документы" назвали самые популярные среди москвичей госуслуги
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: