Новый центр услуг для бизнеса открылся на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр услуг для бизнеса открылся на юге Москвы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Открытие нового центра на юге Москвы позволит будущим и действующим предпринимателям с комфортом получать информацию об условиях ведения бизнеса в столице и мерах городской поддержки", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Благодаря новому центру предприниматели смогут бесплатно получить консультацию по вопросам открытия и развития своего дела. Он также позволит горожанам подать документы на регистрацию индивидуального предпринимательства (ИП) или общества с ограниченной ответственностью (ООО), а также внести корректировки в Единый государственный реестр предпринимателей и реестр юридических лиц.

Центры услуг для бизнеса есть в каждом округе города, в межрайонной налоговой инспекции № 46 и в павильоне "Цифровое деловое пространство". Центры, расположенные во флагманских офисах "Мои документы", работают каждый день с 10:00 до 22:00.

Специалисты помогают начинающим предпринимателям определиться с целью и подготовить пакет документов. Они также проводят акселераторы, мастер-классы, лекции. Только за прошлый год специалисты центров провели более 120 тысяч бесплатных консультаций по бизнесу.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в столице протестируют около 100 пилотных бизнес-проектов. Это бизнес-идеи и разработки в области медицины, информационных технологий и связи, энергоэффективности, торговли, экологии, безопасности, транспорта и образования.