Около 100 пилотных бизнес-проектов протестируют в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2020 году в Москве протестируют около 100 пилотных бизнес-проектов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Выводить на рынок новый продукт – это всегда большой риск. Если разработка не найдет свою нишу или окажется недостаточно эффективной, бизнесмен потеряет время и деньги. Для того чтобы этого не произошло, как раз и существуют специальные городские площадки", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что на специальных площадках бизнесмены могут провести пилотное тестирование своей продукции, благодаря которому возможно оценить работоспособность инновационного проекта и соответствие требованиям заказчика.

Предприниматели имеют возможность протестировать бизнес-идеи и свои разработки в области медицины, информационных технологий и связи, энергоэффективности, торговли, экологии, безопасности, транспорта и образования.

Для участия в программе компании должны быть самостоятельными разработчиками, официальными представителями или дистрибьюторами. Продукт производителей должен быть уникальным, безопасным в применении и иметь высокий потенциал к распространению в Москве.

Чтобы поучаствовать, нужно отправить заявку, заполнить анкету и приложить презентацию. В рамках первого этапа работы рассматривают представители тестовых площадок. Затем проект рассматривается еще раз, исходя из отраслевой принадлежности. В случае несоответствия требований проект отправляется автору на доработку.

В 2019 году Москва побила рекорд по числу предпринимателей. Количество новых индивидуальных предпринимателей в Москве за семь месяцев 2019 года выросло на 9%.

Правительство Москвы для ИП создает систему преференций: прямую финансовую поддержку, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам, информационную поддержку. Для ИП, которые впервые зарегистрированы, действуют двухлетние налоговые каникулы.

