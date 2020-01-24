Более 350 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось в Москве

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В минувшем году в столице зарегистрировалось 73 тысячи индивидуальных предпринимателей, что на 3,8% превысило показатели 2018 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Москва лидирует по числу индивидуальных предпринимателей. Их общее число на начало 2020 года достигло 353 тысяч. "Каждый девятый российский индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Москве", – отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Индивидуальные предприниматели получают финансовую поддержку, льготы по аренде имущества, а также прозрачный доступ к госзакупкам. Кроме того, для них действуют двухлетние налоговые каникулы.

Ранее эксперты Российского центра содействия молодежному предпринимательству выяснили, что самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг.

Молодые бизнесмены организуют спортивные клубы, юридические агентства, сети кафе и караоке. Распространено социальное предпринимательство: сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театры, центры детского массажа и мануальной терапии.

