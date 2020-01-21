Москва онлайн: Владимир Маркони и Екатерина Варнава расскажут, с чего начать бизнес

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26 января во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет студенческий фестиваль предпринимательства, на котором выступят известные бизнесмены, журналисты и деятели искусства. Гостей ждут мастер-классы и лекции о том, как основать и развить свой бизнес.

Не пропустите прямую трансляцию встречи с Борисом Дьяконовым, Владимиром Маркони и Екатериной Варнавой.

Борис Дьяконов – сооснователь компании "Точка банк" и капитан-инструктор парусников дальнего плавания. Он ходил через Атлантику, выучил больше 20 капитанов.

Владимир Маркони – один из сценаристов "Вечернего Урганта" и один из авторов провокационного шоу "Реутов ТВ". Является большим поклонником Саши Барона Коэна. Влияние комика можно заметить, присмотревшись ко всем проектам Владимира.

Екатерина Варнава – актриса, телеведущая. В 2012 году в сериале "Счастливы вместе" исполнила роль самой себя. У Кати 6,4 миллиона подписчиков в инстаграме. В 2015 году стала ведущей телепроекта "Танцуй!".

Смотрите трансляцию 26 января в 17:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.