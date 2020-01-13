Студенческий фестиваль предпринимательства пройдет в конце января в Москве

09:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Студенческий фестиваль предпринимательства состоится 26 января во дворце спорта "Мегаспорт", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для гостей организуют мастер-классы и лекции, на участникам расскажут, как основать свой бизнес и что нужно для успешного роста. Приглашенные эксперты научат создавать, развивать и продавать бизнес-идеи с помощью soft skills.
Сергей Минаев будет говорить о секретах успешных продаж и создания презентаций. О навыках креативного мышления расскажет Сергей Шнуров, а о развитии управленческих качеств – Тина Канделаки. Ведущими мероприятия будут Регина Тодоренко и Антон Комолов. В завершение фестиваля запланирован музыкальный концерт, для посетителей выступят в том числе Мот, Елена Темникова и группа "Хлеб".
Чтобы попасть в команду к наставникам и поработать с ними над своим проектом, студентам необходимо до 20 января оставить заявку на сайте фестиваля и пройти отборочный этап. Экспертное жюри выберет самые интересные проекты по четырем направлениям: продвижение коммерческих продуктов и услуг, технологические (инновационные) проекты, проекты в сфере социального предпринимательства и международные бизнес-инициативы.
В финал пройдут 40 команд, а победителями станут четыре из них. Они получат четкую инструкцию, которая поможет реализовать собственный проект, а также подарки в виде сертификатов на дополнительное обучение в ведущих московских вузах.
Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться. Вход бесплатный.
В декабре стало известно, что Московский экспортный центр подготовил для предпринимателей 13 поездок в страны Европы, Азии, Африки, Африки и Ближнего Востока. По словам гендиректора МЭЦ Кирилла Ильичева, такие бизнес-миссии уже показали эффективность.
В первом квартале 2020 года предприниматели отправятся с многоотраслевой бизнес-миссией в Турцию. В это же время запланирована поездка для представителей медицинских компаний во Вьетнам.
Во втором квартале бизнесмены поедут в Израиль, Иран, Японию, во Францию, а также в Сьерра-Леоне и Сенегал. На третий квартала намечена поездка в Азербайджан и Индонезию.
Представители пищевой промышленности и ИТ-сферы отправятся в Саудовскую Аравию, а геодезисты, картографы и аэрографы – в Германию. В четвертом квартале предпринимателей многоотраслевого бизнеса ждут поездки в Бахрейн и Марокко.
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