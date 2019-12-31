Московские предприниматели отправятся в зарубежные деловые поездки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московский экспортный центр (МЭЦ) подготовил для предпринимателей 13 поездок в страны Европы, Азии, Африки, Африки и Ближнего Востока. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам генерального директора МЭЦ Кирилла Ильичева, такие бизнес-миссии уже показали эффективность, поэтому в 2020 году решено уделить особое внимание данной мере поддержки. Она считается весьма перспективной в плане выхода столичных компаний на зарубежные рынки.
Он рассказал, что в первом квартале 2020 года предприниматели отправятся с многоотраслевой бизнес-миссией в Турцию. В это же время запланирована поездка для представителей медицинских компаний во Вьетнам.
Во втором квартале предприниматели отправятся со своими бизнес-миссиями в Израиль, Иран, Японию, во Францию, а также в Сьерра-Леоне и Сенегал. На третий квартала намечена поездка в Азербайджан и Индонезию.
Представители пищевой промышленности и ИТ-сферы отправятся в Садовскую Аравию, а геодезисты, картографы и аэрографы – в Германию. В четвертом квартале предпринимателей многоотраслевого бизнеса ждут поездки в Бахрейн и Марокко.
Московский экспортный центр проведет маркетинговую и организационную подготовку бизнес-миссий. Специалисты проанализируют условия выхода на иностранный рынок, определят потенциальных партнеров и инвесторов за рубежом, подготовят презентацию и организуют торговые переговоры. Все эти услуги МЭЦ окажет бесплатно.
"Московский экспортный центр при поддержке столичных властей постоянно расширяет географию присутствия наших производителей, чтобы они могли представить московскую продукцию как на развитых, так и развивающихся рынках", – заключил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Целью проекта является сохранение лидерства города по объемам экспорта среди регионов России, а также увеличение количества столичных экспортеров.
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