Поступления от налога на прибыль столичных организаций выросли на 22%

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За день месяцев с начала года столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 триллиона рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, из этой суммы в бюджет города поступило 668,4 миллиарда рублей, а в федеральный – 422,3 миллиарда.

Он уточнил, что основная часть средств поступила от компаний финансово-страховой, торговой и нефтегазовой отраслей.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов обратил внимание, что прибыль московских предприятий выросла в результате увеличения товарооборота в нескольких отраслях, к примеру, ИТ, консалтинге, рекламе, а также в результате укрепления рубля и переоценки валютных ценных бумаг.

Ранее в Российском центре содействия молодежному предпринимательству сообщили, что начинающим предпринимателям в стране в среднем 27–28 лет. Наиболее популярными областями бизнеса среди молодежи в прошлом году стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство.

Также сообщается, что в прошлом году в России было зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей до 20 лет. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Челябинской и Московской областях. Самому молодому российскому предпринимателю по состоянию на лето 2018 года было 14 лет.