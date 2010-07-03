В 2020 году столичные компании представят свою продукцию на выставках в 12 странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприниматели выбрали страны, в которых в 2020 году будут представлены товары под брендом Made in Moscow. Голосование проводилось на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Список из 12 стран включает Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Сингапур, Южную Корею, Индию, Польшу, Германию и другие страны. Шесть из них включены в этот список впервые.

"У представителей бизнес-сообщества была возможность не только проголосовать, но и предложить свой альтернативный вариант мероприятия, где можно презентовать московский бренд. В 2020 году стенд "Made in Moscow" будет представлен на выставках в 12 странах. В шести из них — впервые. В том числе в Сингапуре, Южной Корее и Индии", — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Перечень стран составляли специалисты МЭЦ с учетом масштаба выставок и перспективности направлений. В частности, ИТ-компании будут представлены на выставке CommunicAsia в Сингапуре и GITEX – 2020 в Дубае.

Для предприятий, занимающихся компьютерами, электроникой и электротехникой, выбрана выставка Productronica India в Дели. Представители отрасли машиностроения поедут на Warsaw Industry Week в Варшаву.

Предприятия сферы здравоохранения примут участие в выставках KIMES в Сеуле, Medica – 2020 в Дюссельдорфе, Medic East Africa – 2020 в Найроби и KIHE – 2020 в Алма-Ате.

Пищевая промышленность представит свою продукцию на выставках World Food Kazakhstan в Алма-Ате и SIAL Middle East в Абу-Даби.

Компании, представляющие индустрию детских товаров, посетят выставки "Детство" и "Детская мода" в Алма-Ате. Архитекторы, инженеры и дизайнеры поедут на Big Five Dubai.

Представители кино и анимации примут участие в European Film Market в Берлине и Kidscreen Summit в Майами. Также столичные компании представят свою продукцию на многоотраслевой выставке Sitic в Тунисе.

"Программа "Сделано в Москве" действует с 2016 года, за это время она доказала свою результативность. На сегодняшний день участие в 39 международных выставках приняли более 730 столичных компаний. На этих выставках прошли свыше 13 тысяч деловых встреч с зарубежными байерами", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В рамках программы город финансирует до 100% затрат на участие компаний в международных выставках и организует для них встречи с потенциальными инвесторами.

Ранее в Москве появилась новая бесплатная образовательная программа "Акселератор ресторанного бизнеса". Она рассчитана на предпринимателей и управленцев, которые хотят повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом.