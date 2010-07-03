В 2020 году столичные компании представят свою продукцию на выставках в 12 странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Предприниматели выбрали страны, в которых в 2020 году будут представлены товары под брендом Made in Moscow. Голосование проводилось на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Список из 12 стран включает Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Сингапур, Южную Корею, Индию, Польшу, Германию и другие страны. Шесть из них включены в этот список впервые.
"У представителей бизнес-сообщества была возможность не только проголосовать, но и предложить свой альтернативный вариант мероприятия, где можно презентовать московский бренд. В 2020 году стенд "Made in Moscow" будет представлен на выставках в 12 странах. В шести из них — впервые. В том числе в Сингапуре, Южной Корее и Индии", — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Перечень стран составляли специалисты МЭЦ с учетом масштаба выставок и перспективности направлений. В частности, ИТ-компании будут представлены на выставке CommunicAsia в Сингапуре и GITEX – 2020 в Дубае.
Для предприятий, занимающихся компьютерами, электроникой и электротехникой, выбрана выставка Productronica India в Дели. Представители отрасли машиностроения поедут на Warsaw Industry Week в Варшаву.
Предприятия сферы здравоохранения примут участие в выставках KIMES в Сеуле, Medica – 2020 в Дюссельдорфе, Medic East Africa – 2020 в Найроби и KIHE – 2020 в Алма-Ате.
Пищевая промышленность представит свою продукцию на выставках World Food Kazakhstan в Алма-Ате и SIAL Middle East в Абу-Даби.
Компании, представляющие индустрию детских товаров, посетят выставки "Детство" и "Детская мода" в Алма-Ате. Архитекторы, инженеры и дизайнеры поедут на Big Five Dubai.
Представители кино и анимации примут участие в European Film Market в Берлине и Kidscreen Summit в Майами. Также столичные компании представят свою продукцию на многоотраслевой выставке Sitic в Тунисе.
"Программа "Сделано в Москве" действует с 2016 года, за это время она доказала свою результативность. На сегодняшний день участие в 39 международных выставках приняли более 730 столичных компаний. На этих выставках прошли свыше 13 тысяч деловых встреч с зарубежными байерами", – рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
В рамках программы город финансирует до 100% затрат на участие компаний в международных выставках и организует для них встречи с потенциальными инвесторами.
Ранее в Москве появилась новая бесплатная образовательная программа "Акселератор ресторанного бизнеса". Она рассчитана на предпринимателей и управленцев, которые хотят повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: