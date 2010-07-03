Фото: Максим Денисов/портал мэра и правительства Москвы

Продукцию промышленных предприятий столицы экспортируют в более чем 180 стран мира. За рубеж поставляют транспорт, электрооборудование, медицинскую аппаратуру, продукты питания и многое другое, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

За первые шесть месяцев текущего года московские производители поставляли товары в 182 страны.

В первую пятерку импортеров вошли Белоруссия (1,197 миллиарда долларов), Казахстан (1,171 миллиарда долларов), Великобритания (1,055 миллиарда долларов), США (792 миллиона долларов) и Германия (586 миллионов долларов).

"Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил 11 миллиардов долларов. Это 16,3% от общероссийского показателя", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Как уточняется, во втором квартале текущего года столичные предприниматели освоили новые экспортные направления. Список пополнился 12 странами.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин сообщил, что московские производители начали экспортировать различные товары по новым направлениям.

"Это плавучие транспортные средства, медицинская аппаратура, фармацевтика, товары пищевой промышленности, тяжелое машиностроение, электрооборудование и многое другое", – приводятся в сообщении слова Фурсин.

Он уточнил, что для экспортеров предусмотрена различная поддержка. Это субсидии, льготы, консультации и современная инфраструктура.

По словам Фурсина, в поддержке предпринимателей важное место занимает Московский экспортный центр, созданный правительством Москвы в качестве "единого окна" для экспортеров.

Ранее столичным компаниям предложили выбрать календарь выставок на 2020 год по программе поддержки экспорта "Сделано в Москве". Выбрать можно 17 крупных отраслевых событий более чем из 40 вариантов. География предложенных выставок охватывает 20 стран. Среди них – Франция, Германия, США, Индия и Китай. Каждый участник может выбрать только один вариант и предложить свой. Голосование продлится до 23 сентября.

Городскую программу поддержки экспорта "Сделано в Москве" запустили в 2016 году. Она помогает производителям продвигать свои товары на внешних рынках. Экспортерам компенсируют до 100% затрат на участие в мировых отраслевых выставках, маркетинговое сопровождение и организацию деловых встреч.

Белоруссия, Казахстан, Великобритания и США стали крупнейшими импортерами московских товаров с начала года, сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Китай, США, Великобритания и Япония показали лучшую динамику по увеличению импорта московских товаров.