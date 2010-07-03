Экспортеры определят календарь выставок на 2020 год

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичным компаниям предложили выбрать календарь выставок на 2020 год по программе поддержки экспорта "Сделано в Москве". Голосование открыто на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Выбрать можно 17 крупных отраслевых событий более чем из 40 вариантов. География предложенных выставок охватывает 20 стран. Среди них – Франция, Германия, США, Индия и Китай.
На голосование представят выставки, посвященные инжинирингу и дизайну, кино и мультипликации, IT и машиностроению, пищевой промышленности, ювелирному делу, производству одежды, мебели, компьютеров и электроники.
Каждый участник может выбрать только один вариант и предложить свой. Голосование продлится до 23 сентября.
Сейчас в рамках программы "Сделано в Москве" обеспечено участие более 600 столичных компаний в 31 международной выставке, где проведено 11 тысяч деловых встреч с байерами и инвесторами.
Переговоры с потенциальными зарубежными покупателями впоследствии трансформируются в экспортные контракты, что приводит к развитию внешнеэкономической деятельности предпринимателей Москвы.
Городскую программу поддержки экспорта "Сделано в Москве" запустили в 2016 году. Она помогает производителям продвигать свои товары на внешних рынках. Экспортерам компенсируют до 100% затрат на участие в мировых отраслевых выставках, маркетинговое сопровождение и организацию деловых встреч.
Белоруссия, Казахстан, Великобритания и США стали крупнейшими импортерами московских товаров с начала года, сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Китай, США, Великобритания и Япония показали лучшую динамику по увеличению импорта московских товаров.
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