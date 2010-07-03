"Акселератор ресторанного бизнеса" запустили в Москве для поддержки предпринимателей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Новая бесплатная образовательная программа "Акселератор ресторанного бизнеса" появилась в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Она рассчитана на предпринимателей и управленцев, которые хотят повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом.

"Это новый проект правительства Москвы для поддержки предпринимателей. Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом. Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке", – отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Подать заявку на участие можно до 28 октября. Занятия будут проходить в гастрономическом квартале "Депо" с 31 октября по 13 декабря.

Участники будут работать с наставником индивидуально. Предполагаются также общие встречи и разбор реальных кейсов с экспертами. А вебинары будут доступны для просмотра в любое удобное время. Итоги работы слушатели представят потенциальным инвесторам. Самые успешные из них получат информационную и операционную поддержку.

Презентация новой акселерационной программы намечена на 30 октября – в рамках первого открытого форума ресторанного бизнеса "Начало". Ведущие игроки рынка расскажут об актуальных тенденциях, выстраивании эффективной маркетинговой политики, подготовке кадров и многом другом.

За семь месяцев 2019 года новых индивидуальных предпринимателей в Москве стало больше на 9%. К 1 августа число ИП в столице составило 343 тысячи.

Городские власти создают систему преференций для ИП. Это прямая финансовая и информационная поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам.

Летом портал для малого и среднего бизнеса MBM.MOS.RU с актуальной информацией для предпринимателей обновили. На сайте сделали личный кабинет. После регистрации в режиме онлайн можно записаться на обучающие мероприятия, которые будут отображаться в персональном календаре.