"Акселератор ресторанного бизнеса" запустили в Москве для поддержки предпринимателей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новая бесплатная образовательная программа "Акселератор ресторанного бизнеса" появилась в столице, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Она рассчитана на предпринимателей и управленцев, которые хотят повысить уровень сервиса и улучшить работу с персоналом.
"Это новый проект правительства Москвы для поддержки предпринимателей. Он дает возможность напрямую у экспертов узнать о перспективных трендах ресторанного бизнеса в России и за рубежом. Участники будут работать с наставником по индивидуальному графику и общаться с лидерами отрасли в неформальной обстановке", – отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Подать заявку на участие можно до 28 октября. Занятия будут проходить в гастрономическом квартале "Депо" с 31 октября по 13 декабря.
Участники будут работать с наставником индивидуально. Предполагаются также общие встречи и разбор реальных кейсов с экспертами. А вебинары будут доступны для просмотра в любое удобное время. Итоги работы слушатели представят потенциальным инвесторам. Самые успешные из них получат информационную и операционную поддержку.
Презентация новой акселерационной программы намечена на 30 октября – в рамках первого открытого форума ресторанного бизнеса "Начало". Ведущие игроки рынка расскажут об актуальных тенденциях, выстраивании эффективной маркетинговой политики, подготовке кадров и многом другом.
За семь месяцев 2019 года новых индивидуальных предпринимателей в Москве стало больше на 9%. К 1 августа число ИП в столице составило 343 тысячи.
Городские власти создают систему преференций для ИП. Это прямая финансовая и информационная поддержка, льготы по аренде городского имущества, прозрачный доступ к госзакупкам.
Летом портал для малого и среднего бизнеса MBM.MOS.RU с актуальной информацией для предпринимателей обновили. На сайте сделали личный кабинет. После регистрации в режиме онлайн можно записаться на обучающие мероприятия, которые будут отображаться в персональном календаре.
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