Россияне рассказали о готовности открыть собственный бизнес

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Согласно опросу аналитического центра НАФИ, проведенному для министерства экономического развития РФ, 8% россиян планируют открыть свое дело в ближайшие три года, передает газета "Известия".
Из результатов опроса также следует, что в течение 10 лет посвятить себя бизнесу собирается 23% россиян. При этом в целом открыть собственное дело желает каждый третий россиянин (35%). В январе такое желание выразили лишь 29%.
Больше всего заинтересованность к предпринимательству выразили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (57%). Подобный спрос пользуется популярностью также среди школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%).
При этом специалисты отмечают, что молодежь в предпринимательстве привлекает в большей степени личный доход, тогда как молодые мамы больше стремятся к независимости, поскольку подобный вид работы позволит им больше времени посвящать семье.
Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, опрос демонстрирует высокий уровень заинтересованности россиян в предпринимательстве, на этом фоне у министерства стоит задача – "превратить простые желания в решительные действия". С этой целью Минэкономразвития проводит консультации и рассказывает потенциальным бизнесменам о видах государственной поддержки.
Аналитики считают, что активность целевой аудитории можно повысить за счет государственной поддержки. Они уверены, что большая часть предпринимателей не знают о существовании господдержки и нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"На данный момент тот небольшой процент бизнесменов, который уже получил государственную поддержку, считает ее достаточно эффективной, особенно на первых стадиях развития бизнеса", – отмечает Максим Орешкин.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года с помощью портала MBM.MOS.RU столичные предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий.
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