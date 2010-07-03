Россияне рассказали о готовности открыть собственный бизнес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Согласно опросу аналитического центра НАФИ, проведенному для министерства экономического развития РФ, 8% россиян планируют открыть свое дело в ближайшие три года, передает газета "Известия".

Из результатов опроса также следует, что в течение 10 лет посвятить себя бизнесу собирается 23% россиян. При этом в целом открыть собственное дело желает каждый третий россиянин (35%). В январе такое желание выразили лишь 29%.

Больше всего заинтересованность к предпринимательству выразили молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (57%). Подобный спрос пользуется популярностью также среди школьников (49%), выпускников детских домов (42%) и женщин в декрете (40%).

При этом специалисты отмечают, что молодежь в предпринимательстве привлекает в большей степени личный доход, тогда как молодые мамы больше стремятся к независимости, поскольку подобный вид работы позволит им больше времени посвящать семье.

Как отметил министр экономического развития Максим Орешкин, опрос демонстрирует высокий уровень заинтересованности россиян в предпринимательстве, на этом фоне у министерства стоит задача – "превратить простые желания в решительные действия". С этой целью Минэкономразвития проводит консультации и рассказывает потенциальным бизнесменам о видах государственной поддержки.

Аналитики считают, что активность целевой аудитории можно повысить за счет государственной поддержки. Они уверены, что большая часть предпринимателей не знают о существовании господдержки и нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"На данный момент тот небольшой процент бизнесменов, который уже получил государственную поддержку, считает ее достаточно эффективной, особенно на первых стадиях развития бизнеса", – отмечает Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года с помощью портала MBM.MOS.RU столичные предприниматели получили 80,3 тысячи бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса. Более 34 тысяч человек посетили около 950 разноформатных мероприятий.

