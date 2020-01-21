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Москва 24

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Общество

21 января, 09:18

Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых предпринимателей

общество экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг, сообщает RT со ссылкой на данные Российского центра содействия молодежному предпринимательству.

Молодые бизнесмены организуют спортивные клубы, юридические агентства, сети кафе и караоке. Также распространено социальное предпринимательство: сети пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театры, центры детского массажа и мануальной терапии.

Еще одна популярная сфера для начинающих бизнесменов – интернет-предпринимательство: интернет-маркетинговые агентства, компании-разработчики программного обеспечения и дизайнерские компании.

Средний возраст молодого предпринимателя в России составляет 27 лет. Больше всего молодых бизнесменов проживают в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.

В 2019 году московские предприниматели получили 26,7 миллиарда рублей кредитов с гарантийной поддержкой. Это на 17% превышает показатели 2018 года.

В настоящее время на Москву приходится четверть совокупной гарантийной поддержки предпринимателей по всей стране.

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