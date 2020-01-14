Столичным бизнесменам выдали 26,7 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2019 году московские предприниматели получили 26,7 миллиарда рублей кредитов с гарантийной поддержкой. Это на 17% превышает показатели 2018 года. Об этом сообщает портал мэра и правительство Москвы.

Как уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в настоящее время на Москву приходится четверть совокупной гарантийной поддержки предпринимателей по всей стране.

Поддержка столичного бизнеса осуществляется в рамках программы государственной гарантийной поддержки Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ).

В минувшем году малый и средний бизнес в столице получил поручительств почти на 13 миллиардов рублей. Под эти средства предприниматели могли взять кредиты на 26,7 миллиарда рублей. При этом больше половины поручительств (55%) получили малые компании.

Чаще всего поручительства выдавались торговым предприятиям (59%). Средний размер поручительства составляет 20 миллионов рублей, а максимальный – 100 миллионов рублей. Глава ФСКМБМ Антон Купринов подчеркнул, что фонд покрывает до 70% кредита, значительно понижая риск кредитования малых фирм.

Ранее сообщалось, что в столице построят девять промышленных предприятий. Инвесторы могут арендовать участок под строительство промышленного предприятия через городские аукционы. С 2013 года реализованы уже девять лотов. Победители торгов построят объекты в двух столичных округах и в Зеленограде.

