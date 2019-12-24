Еще двум столичным предприятиям присвоили статус якорного резидента технопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президиум правительства Москвы принял распоряжение о присвоении двум столичным предприятиям статуса якорного резидента технопарка.

Статус якорного резидента технопарка присвоен ООО "Текон Мембранные технологии". Технопарк "Текон" расположен в районе Хорошёво-Мнёвники по адресу: 3-я Хорошевская улица, дом 16, корпус 1, строение 1.

Технопарк специализируется на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях.

Непосредственно компания "Текон Мембранные технологии" занимается производством фильтрационных мембранных модулей для очистки воды и газа. В компании работает 31 человек.

В планах компании – расширение производства, приобретение и установка дополнительной производственной линии.

Также статус якорного резидента технопарка присвоен ООО "Лаборатория хроматографических систем". Технопарк "Слава", резидентом которого является предприятие, расположен в районе Черемушки по адресу: Научный проезд, дом 20, строение 2. Технопарк специализируется на биомедицинских технологиях, медтехнике и материалах, фармацевтике, энерготехнологиях и информационно-коммуникационных технологиях.

Непосредственно компания "Лаборатория хроматографических систем" проводит исследования с применением технологии "золотого стандарта" в аналитической биохимии и метаболомной лабораторной диагностике. В компании работают 42 человека. В планах – расширение лабораторий и закупка оборудования для проведения биохимических анализов.

В соответствии с законами столицы якорные резиденты технопарков уплачивают налог на прибыль, зачисляемый в городской бюджет, по льготной ставке 12,5% вместо стандартной ставки 17%.

Ранее президиум правительства Москвы присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям: ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" и ОАО "Меридиан".

Первая организация работает с 1932 года и занимается разработкой материалов для авиационной и космической техники. В институте создали более трех тысяч марок конструкционных и функциональных материалов.

Предприятие "Меридиан" производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.

