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Город

15:51

Статус промкомплекса присвоен двум столичным предприятиям

экономика город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президиум правительства Москвы присвоил статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям: ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" и ОАО "Меридиан".

Первая организация работает с 1932 года и занимается разработкой материалов для авиационной и космической техники. В институте создали более трех тысяч марок конструкционных и функциональных материалов. Общее число патентов превышает пять тысяч единиц.

Сегодня предприятие выпускает инновационные полимерные и композиционные материалы, лакокрасочную продукцию и авиационное оборудование. В институте работают свыше 1,6 тысячи человек.

Предприятие "Меридиан" производит и реализует широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.

Сейчас в Москве насчитывается 51 промышленный комплекс и 36 технопарков. Присвоение статуса промышленного комплекса позволяет снизить налоговую нагрузку на предприятие.

Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект "Об инвестиционном налоговом вычете". Новые льготы могут начать действовать с 1 января 2020 года. Новую меру поддержки разработали в связи с тем, что региональные льготные ставки налога на прибыль, установленные федеральным законодательством, закончат свое действие с 2023 года.

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