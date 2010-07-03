В столице могут ввести новые льготы для инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект "Об инвестиционном налоговом вычете". Новые льготы могут начать действовать с 1 января 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новую меру поддержки разработали в связи с тем, что региональные льготные ставки налога на прибыль, установленные федеральным законодательством, закончат свое действие с 2023 года.
Воспользоваться льготой смогут столичные компании, имеющие статус "московский инвестор". Это позволит предприятиям уменьшать сумму налога на прибыль на величину капитальных вложений. Списать можно будет до 90% процентов таких инвестиций.
Ставка зачисляемого в городской бюджет налога на прибыль составит 12,5% для организаций со статусом "московский инвестор" первой категории и 8% – второй категории.
Стандартная ставка налога на прибыль в Москве – 17%. Неизрасходованную сумму региональной льготы можно использовать в течение семи лет.
Три процентных пункта налога на прибыль по-прежнему будут направляться в федеральный бюджет. Из них можно будет вычесть не более 10% от суммы капитальных инвестиций. Переносить льготы на последующие периоды нельзя.
Компания вправе каждый год применять инвестиционный налоговый вычет при условии ежегодных инвестиций в основные средства в необходимом объеме.
Программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики действует в столице с 2016 года. Статусы, дающие право на преференции, получили 105 компаний – 49 промышленных комплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов и 1 автопроизводитель.
За последние пять лет эти предприятия инвестировали в экономику 95 миллиардов рублей, создали более 103 тысяч рабочих мест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: