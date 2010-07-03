В столице могут ввести новые льготы для инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект "Об инвестиционном налоговом вычете". Новые льготы могут начать действовать с 1 января 2020 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новую меру поддержки разработали в связи с тем, что региональные льготные ставки налога на прибыль, установленные федеральным законодательством, закончат свое действие с 2023 года.

Воспользоваться льготой смогут столичные компании, имеющие статус "московский инвестор". Это позволит предприятиям уменьшать сумму налога на прибыль на величину капитальных вложений. Списать можно будет до 90% процентов таких инвестиций.

Ставка зачисляемого в городской бюджет налога на прибыль составит 12,5% для организаций со статусом "московский инвестор" первой категории и 8% – второй категории.

Стандартная ставка налога на прибыль в Москве – 17%. Неизрасходованную сумму региональной льготы можно использовать в течение семи лет.

Три процентных пункта налога на прибыль по-прежнему будут направляться в федеральный бюджет. Из них можно будет вычесть не более 10% от суммы капитальных инвестиций. Переносить льготы на последующие периоды нельзя.

Компания вправе каждый год применять инвестиционный налоговый вычет при условии ежегодных инвестиций в основные средства в необходимом объеме.

Программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики действует в столице с 2016 года. Статусы, дающие право на преференции, получили 105 компаний – 49 промышленных комплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов и 1 автопроизводитель.

За последние пять лет эти предприятия инвестировали в экономику 95 миллиардов рублей, создали более 103 тысяч рабочих мест.