Столичные власти помогают бизнесу реализовать инвестпроекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти помогают бизнесу реализовать инвестиционные проекты.

"Институты развития Москвы предлагают бизнес-сообществу выгодные проекты и прозрачные механизмы сотрудничества, ведут системную работу по поддержке инвесторов, развитию городской инфраструктуры, содействуют подключению к инженерным сетям, предоставлению льгот", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городскому агентству управления инвестициями (ГБУ "ГАУИ") исполняется восемь лет. Ведомство оказывает поддержку предпринимателям на всем цикле реализации проекта – от идеи и до его фактической реализации.

"ГАУИ занимается разработкой экономических и юридических условий проектов с учетом интересов города и инвесторов, в том числе реализуемых на условиях государственно-частного партнерства, внедряет системные меры по улучшению инвестиционного климата. С инвесторами проводится активная работа и, исходя из целей и задач предлагаемых ими проектов, выбирается наиболее подходящая форма сотрудничества", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На сопровождении у агентства сейчас находится около 200 инвестпроектов.

Агентство способствует привлечению инвестиций как в крупные ресурсоемкие инвестиционные проекты в сфере транспорта и инфраструктуры, так и проекты с участием малого и среднего бизнеса, направленные на развитие социальной сферы. В столице реализуются проекты в форме концессий, контрактов жизненного цикла, офсетных контрактов, корпоративной формы ГЧП.

ГАУИ помогает эффективно работающим предприятиям получить статус промышленного комплекса, технопарка или якорного резидента технопарка. Получить поддержку от города могут не только работающие предприятия, но и новые инвестиционные проекты – для них действует аналогичный механизм господдержки.

Также агентство осуществляет экспертизу начальной (максимальной) цены контрактов и договоров с целью оптимизации расходования денежных средств в рамках закупок для нужд Москвы.

"Профессиональный коллектив Городского агентства управления инвестициями уже 8 лет работает над тем, чтобы инвестировать в Москву и открывать бизнес в столице было проще. ГБУ "ГАУИ" и дальше продолжит внедрять меры по преобразованию столицы в город, удобный для жизни и ведения бизнеса", – резюмировал директор агентства Леонид Кострома.

Ранее сообщалось, что объем экспорта промышленной продукции Москвы достиг 7,9 миллиарда долларов в первой половине 2019 года.

