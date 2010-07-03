Экспорт Москвы в Германию составил порядка миллиарда долларов

В индустриальном парке на территории ТиНАО открыли новый завод по производству гидравлического и пневматического силового оборудования, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Завод принадлежит "КСБ" – одной из крупнейших европейских компаний в этой сфере. Иностранные инвестиции в строительство составили 750 миллионов рублей. Планируется создать 110 новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест со средней зарплатой в 115 тысяч рублей в месяц.

В 2019 году объем производства насосов составит около 700 штук, а после выхода на проектную мощность в 2020 году – до 1200 единиц продукции. На сегодняшний день у компании шесть представительств в России, первое из которых открылось в Москве в 1982 году.

Предприятие общей площадью около 5 тысяч квадратных метров находится в индустриальном парке "Индиго". Там же размещено еще одно германское предприятие – завод по выпуску электронных приборов для измерения давления компании WIKA.

По данным Мосгорстата, по итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Германию вырос на 6% и составил порядка миллиарда долларов. Импорт из Германии в 2018 году составил более 11 миллионов долларов, показав рост в 3,6%.

Сейчас в Москве реализуются несколько крупных инвестиционных проектов по локализации зарубежных технологий. Среди них совместный проект АО "Роснано" и голландской компании Mapper Lithography по производству электронно-лучевых литографических систем.

АО "Российские космические системы" и Airbus реализуют проект по производству твердотельных усилителей мощности для космических аппаратов, а ГК "Ренова" и ирландской компании Medtronic занимаются выпуском высокотехнологичных медицинских изделий для интервенционной кардиологии.

Также в Москве корпорация NeoPhotonics (США) выпускает фотонные устройства для высокоскоростного обмена данными в сфере телекоммуникаций, а компанией Wika Mera производит современное измерительное оборудование.

Для предприятий со статусом промышленного комплекса в Москве предоставляются льготы по налогу на прибыль, имущество, на землю и кратное снижение ставки арендной платы за городскую землю. На начало 2019 года такой статус присвоен работающим в Москве 44 предприятиям, из которых 8 – с участием иностранного капитала.