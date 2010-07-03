Объем промышленного экспорта Москвы вырос до 7,9 млрд долларов

14:22
14:22
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Объем экспорта промышленной продукции Москвы достиг 7,9 миллиарда долларов в первой половине 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-
земельных отношений города Москвы.
"Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года составил 7,9 млрд. долларов. По отношению к аналогичному периоду 2018 года рост объема промышленного экспорта увеличился почти на 9% или 634 миллиона долларов. Если говорить о наиболее популярных экспортных продуктах промышленного комплекса Москвы, то в их число вошли механическое оборудование и компьютеры, а также автотехника", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Руководитель департамента Александр Прохоров сообщил, что продукция экспортировалась в 170 стран. "Перед нами стоит задача в выводе новых игроков на внешние рынки, что позволит добиться еще большего увеличения объема промышленного экспорта", – отметил он.
Ключевыми импортерами продукции из российской столицы были Белоруссия, Великобритания, Казахстан, США и Германию. В эти страны отправляется 40 процентов столичной несырьевой продукции.
За рубежом востребованы продукты автомобилестроения и машиностроения из Москвы. На фармацевтическую и косметическую промышленность приходится 299,7 миллиона долларов.
Столичный экспорт составляет 15,7 процента от общероссийского.
Одно из главных направлений развития столицы – создание современной промышленности. За последние годы более 40 предприятиям присвоен статус промышленного комплекса и создано 30 технопарков. Более 1,8 тысячи компаний-резидентов заняты в самых разных областях – от производства обуви до создания транспорта будущего. Город предоставляет промышленным предприятиям и технопаркам налоговые льготы и финансовую поддержку.
Ставка на импортозамещение — еще один стимул для развития малого и среднего бизнеса. Московские предприятия производят качественные аналоги импортных товаров в таких областях, как машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника, фармацевтика, стройматериалы, легкая промышленность и детское питание. Немалая часть продукции уходит на экспорт.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: