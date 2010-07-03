Объем промышленного экспорта Москвы вырос до 7,9 млрд долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Объем экспорта промышленной продукции Москвы достиг 7,9 миллиарда долларов в первой половине 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-

земельных отношений города Москвы.

"Промышленный экспорт Москвы в первом полугодии 2019 года составил 7,9 млрд. долларов. По отношению к аналогичному периоду 2018 года рост объема промышленного экспорта увеличился почти на 9% или 634 миллиона долларов. Если говорить о наиболее популярных экспортных продуктах промышленного комплекса Москвы, то в их число вошли механическое оборудование и компьютеры, а также автотехника", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента Александр Прохоров сообщил, что продукция экспортировалась в 170 стран. "Перед нами стоит задача в выводе новых игроков на внешние рынки, что позволит добиться еще большего увеличения объема промышленного экспорта", – отметил он.

Ключевыми импортерами продукции из российской столицы были Белоруссия, Великобритания, Казахстан, США и Германию. В эти страны отправляется 40 процентов столичной несырьевой продукции.

За рубежом востребованы продукты автомобилестроения и машиностроения из Москвы. На фармацевтическую и косметическую промышленность приходится 299,7 миллиона долларов.

Столичный экспорт составляет 15,7 процента от общероссийского.

Одно из главных направлений развития столицы – создание современной промышленности. За последние годы более 40 предприятиям присвоен статус промышленного комплекса и создано 30 технопарков. Более 1,8 тысячи компаний-резидентов заняты в самых разных областях – от производства обуви до создания транспорта будущего. Город предоставляет промышленным предприятиям и технопаркам налоговые льготы и финансовую поддержку.

Ставка на импортозамещение — еще один стимул для развития малого и среднего бизнеса. Московские предприятия производят качественные аналоги импортных товаров в таких областях, как машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника, фармацевтика, стройматериалы, легкая промышленность и детское питание. Немалая часть продукции уходит на экспорт.

