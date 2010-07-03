Собянин поздравил конструкторское бюро "Вымпел" с 70-летием

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Сергей Собянин открыл после реконструкции производственно-конструкторский корпус МКБ "Вымпел" имени Торопова и поздравил коллектив с 70-летним юбилеем предприятия.

"Поздравляю с праздником – с юбилеем предприятия. Москвичи гордятся тем, что на территории Москвы такое замечательное предприятие, которое обеспечивает боевыми ракетами нашу авиацию, и не только нашу – есть чем гордиться. Желаю вам успехов, здоровья, предприятию – процветания", – сказал Собянин в ходе беседы с представителями коллектива "Вымпела".

Мэр напомнил, что правительство поддерживает предприятие с помощью льгот как промкомплексу, а также отметил высокий уровень зарплат сотрудников.

"Мы благодарны за то, что вы нам присвоили статус промышленного комплекса. Это дало нам возможность закупить дополнительное высокотехнологическое оборудование и завершить реконструкцию всех наших объектов", – в свою очередь поблагодарил мэра генеральный директор Николай Гусев.

МКБ "Вымпел" является ведущим конструкторским бюро в России по разработке и производству авиационного вооружения. Предприятие занимает участок 8,91 гектара на Волоколамском шоссе, доме 90, строении 3.

"Вымпел" производит практически все виды авиационного вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", пусковые и катапультные устройства управляемых ракет и устройства постановки пассивных помех.

Предприятие первым в мире создало новейшую ракету четвертого поколения средней дальности "воздух-воздух" РВВ-АЕ. Более 50% производимой продукции экспортируется в Индию, Китай, Малайзию и другие страны.

В ГосМКБ "Вымпел" трудятся свыше 2,3 тысячи человек. На базе предприятия работает Центр подготовки персонала.

В 2005 году предприятие вошло в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". В 2017-м предприятию присвоили статус промышленного комплекса, что дало ему право на получение налоговых льгот.

За два года объем предоставленных Москвой льгот составил 93,7 миллиона рублей. Это частично помогло реализовать проект реконструкции основного производственно-конструкторского корпуса "Вымпела".

Здание облицевали вентилируемым фасадом, провели ремонт инженерных сетей, была приобретена высокотехнологичная аппаратура. Созданы вторая серверная и архив электронной документации, внедрена система электронного документооборота.

Оптимальными условиями труда обеспечили 500 высококвалифицированных сотрудников предприятия. Общий объем инвестиций в реконструкцию составил порядка 1 миллиарда рублей. Работы финансировались в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ".

Ранее Собянин объявил о старте строительства тоннеля между станциями "Нижегородская" и "Текстильщики" на востоке Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Работы будут идти на сложном участке. Главные трудности – водонасыщенный грунт, железнодорожные пути и тоннели Таганско-Краснопресненской линии.