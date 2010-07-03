Собянин поздравил коллектив "Большевички" с 90-летием предприятия

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил коллектив легендарной столичной швейной фабрики "Большевичка" с 90-летием предприятия.

"90 лет легендарной "Большевичке". Фабрика начинала с пошива брюк, пиджаков и пальто. В годы войны выпускала шинели для наших бойцов, шила форму для участников Парада Победы. С юбилеем, желаю процветания!", – написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

"Большевичка" является одним из старейших предприятий швейной промышленности в России. Здание, в котором расположена фабрика на Каланчевской улице через дорогу от Казанского вокзала, старше, чем само предприятие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Его возвели в 1910 году. До 1929 года там работала чаеразвесочная фабрика купцов Перловых, а затем там разместилась Каланчевская биржа.

Изначально здание было трехэтажное, но позже сверху надстроили еще два этажа. 90 лет назад здание было передано тресту "Москвошвей", и в нем были открыты первые цеха по пошиву пиджаков, брюк и верхней одежды.

