Собянин поздравил медработников с праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Он напомнил, что в столице работают больше 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. "За последние годы вы многое сделали, чтобы повысить качество жизни горожан. Будем дальше развивать здравоохранение и заботиться о вас", – написал мэр в микроблоге в Twitter.

Он признался, что всегда следит за успехами московских врачей. "Один из примеров – кардиохирург Михаил Абрамян. В 2018 он руководил первой в мире операцией эндопротезирования у ребенка с разрывом аорты после ДТП", – рассказал Собянин.

Он отметил, что врач ежегодно делает до 250 операций на сердце и магистральных сосудах младенцев.

В преддверии праздника мэр вручил столичным врачам премии города Москвы и благодарственные письма. Премии "Легенда века" был удостоен Леонид Рошаль за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической помощи детям, а также плодотворную общественную деятельности.

Представители десяти медицинских организаций стали лауреатами премии города Москвы в области медицины за 2019 год. Их присуждают ежегодно за наиболее эффективные, новаторские и оригинальные работы врачей, ученых-медиков и организаторов здравоохранения. Сейчас размер денежной выплаты лауреатам премии составляет миллион рублей на каждый коллектив.

С 2002 года награду получили более 500 врачей. В этом году соискатели премии представили 67 научных работ по хирургии, гинекологии, кардиологии, лучевой диагностике, телемедицине, скорой медицинской помощи и другим направлениям.