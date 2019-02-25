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17:04

Собянин поздравил "Мосволонтер" с пятилетием

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

17:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с пятилетием коллектив центра "Мосволонтер". Мэр вручил награды активистам волонтерского движения Москвы, которое объединяет более 60 тысяч человек и 400 некоммерческих организаций.

"Москва – город небедный, город, у которого достаточно сил и ресурсов, чтобы провести любое мероприятие, оказать помощь и поддержку миллионам людей, что мы, собственно, и делаем", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что при этом есть вещи, которые не купишь за деньги, – искреннее соучастие, доброта и душевное отношение.

"Благодаря тем, кто находится сегодня в этом зале, десяткам тысяч ваших друзей и коллег – волонтерам, город становится другим. Не физически, а с точки зрения душевности – отношения к гостям столицы, к самим москвичам, людям, которые попали в беду, которые нуждаются в помощи", – отметил Собянин.

Мэр поблагодарил волонтеров за дела волонтеров, которые, по словам Собянина, они делают от чистого сердца.

Ресурсный центр "Мосволонтер" был создан в феврале 2014 года и уже успел стать ключевым звеном волонтерского движения в России. "Мосволонтер" не только поддерживает добровольческие инициативы некоммерческих организаций, но также проводит обучающие программы, занимается экспертной и исследовательской деятельностью. Специалисты центра разработали стандарт "5 ключей успешной волонтерской программы", который описывает, как продуктивно организовать работу в любом направлении волонтерства.

В 2018 году представители "Мосволонтера" приняли участие в 130 крупных мероприятиях, главным из которых стал чемпионат мира по футболу. На мундиале было задействовано 8,8 тысячи волонтеров. Добровольцы "Мосволонтера" также провели выездной интенсив для НКО "Доброкруг". В его рамках 300 представителей некоммерческих организаций обсудили с волонтерами новые инициативы и совместные проекты.

Еще одним направлением работы "Мосволонтера" стал выездной интенсив "Добросеребро" для горожан старше 55 лет. Из 600 "серебряных волонтеров" половина приняли участие в интенсиве, причем 200 человек активно проявили себя на мероприятиях ЧМ-2018. Кроме того, под эгидой "Мосволонтера" медиашкола для волонтеров "PROДобро" ведет подготовку волонтеров – лидеров общественного мнения, а "Хранители Зарядья" помогают создать в новом столичном парке особую атмосферу гостеприимства и открытости.

В апреле 2018 года московские волонтеры выступили инициаторами акции "Весенняя неделя добра". Она объединила более 120 некоммерческих организаций и свыше 19 тысяч человек. Одними из самых востребованных также являются патриотические акции. Добровольцы оказывают поддержку ветеранам ВОВ и помогают сохранить память о павших героях.

В 2019 году "Мосволонтер" победил на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Ему присудили награду в номинации "Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности".

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

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