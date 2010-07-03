Собянин рассказал о будущем транспортном технопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва уделяет большое внимание развитию электротранспорта, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1.

Он напомнил, что в метро ходят поезда "Москва", по улицам курсируют электробусы и трамваи "Витязь-Москва", а по Московским центральным диаметрам (МЦД) будут следовать электропоезда нового поколения "Иволга".

По словам мэра, все они создаются российскими машиностроителями по техническому заданию столицы. В будущем же в городе появится современный инженерный центр, где будут производить и обслуживать трамвайные вагоны, а также проводить инновационные разработки в сфере пассажирского электрического транспорта.

Собянин пояснил, что откроют транспортный технопарк на базе Краснопресненского трамвайного депо. По мнению мэра, для совершенствования транспорта нужны новые ИТ-решения.

"Самое главное ядро – это даже не колеса и не, скажем, сидения или еще что-то, а именно ИТ-решения, информационные технологии и различного рода электротехнические устройства. Это очень важная составляющая, базовая, и в автобусах, электробусах, и в поездах метро, и в трамваях. Это очень важная история", – заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве создадут транспортный технопарк. Соответствующее соглашение Сергей Собянин подписал с президентом АО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым. В результате реализации проекта создадут порядка 300 современных рабочих мест.

Москвичи смогут оценить работу трамваев нового поколения "Витязь-Москва", которыми ежедневно пользуются более 340 тысяч пассажиров. Голосование проходит на портале "Активный гражданин".

Сейчас на столичных маршрутах общественного транспорта работают более 300 трамваев "Витязь-Москва". Они ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку.

Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет столичный парк трамваев полностью обновят. В перспективе трамваи должны стать основным средством передвижения по городу. Также планируется капитальный ремонт путей и строительство новых линий.