Собянин рассказал о будущем транспортном технопарке

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Москва уделяет большое внимание развитию электротранспорта, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1.
Он напомнил, что в метро ходят поезда "Москва", по улицам курсируют электробусы и трамваи "Витязь-Москва", а по Московским центральным диаметрам (МЦД) будут следовать электропоезда нового поколения "Иволга".
По словам мэра, все они создаются российскими машиностроителями по техническому заданию столицы. В будущем же в городе появится современный инженерный центр, где будут производить и обслуживать трамвайные вагоны, а также проводить инновационные разработки в сфере пассажирского электрического транспорта.
Собянин пояснил, что откроют транспортный технопарк на базе Краснопресненского трамвайного депо. По мнению мэра, для совершенствования транспорта нужны новые ИТ-решения.
"Самое главное ядро – это даже не колеса и не, скажем, сидения или еще что-то, а именно ИТ-решения, информационные технологии и различного рода электротехнические устройства. Это очень важная составляющая, базовая, и в автобусах, электробусах, и в поездах метро, и в трамваях. Это очень важная история", – заключил он.
Ранее стало известно, что в Москве создадут транспортный технопарк. Соответствующее соглашение Сергей Собянин подписал с президентом АО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым. В результате реализации проекта создадут порядка 300 современных рабочих мест.
Москвичи смогут оценить работу трамваев нового поколения "Витязь-Москва", которыми ежедневно пользуются более 340 тысяч пассажиров. Голосование проходит на портале "Активный гражданин".
Сейчас на столичных маршрутах общественного транспорта работают более 300 трамваев "Витязь-Москва". Они ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку.
Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.
По словам Сергея Собянина, в ближайшие пять лет столичный парк трамваев полностью обновят. В перспективе трамваи должны стать основным средством передвижения по городу. Также планируется капитальный ремонт путей и строительство новых линий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: