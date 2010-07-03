Москвичи оценят трамваи нового поколения "Витязь-Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москвичи смогут оценить работу трамваев нового поколения "Витязь-Москва", которыми ежедневно пользуются более 340 тысяч пассажиров. Голосование проходит на портале "Активный гражданин".

Желающим оставить свой отзыв предложат ответить на два вопроса. Сначала участники проекта должны будут указать, пользовались ли они трамваями "Витязь-Москва".

В случае положительного ответа москвичи смогут оценить поездки. Голосующим необходимо будет выбрать из следующих вариантов: " Мне нравится. Современные решения всегда идут на пользу городу", " Трамваи могут быть еще удобнее" и "Не заметил(а) изменений".

Сейчас на столичных маршрутах общественного транспорта работают более 300 трамваев "Витязь-Москва". Они ходят бесшумно и вмещают до 260 человек. Трамваи имеют низкие полы, поэтому пассажирам с ограниченными возможностями удобнее совершать посадку и высадку.

Современные вагоны "Витязь-Москва" оснащены камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки смартфонов и других гаджетов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшие пять лет столичный парк трамваев полностью обновят. В перспективе трамваи должны стать основным средством передвижения по городу. Также планируется капитальный ремонт путей и строительство новых линий.

Проект "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. Сейчас его участниками стали уже 2,6 миллиона человек. На проекте прошло более четырех тысяч голосований, также было реализовано более трех тысяч пожеланий москвичей. Ранее на портале запустили голосование, посвященное работе электробусов.