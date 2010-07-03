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Город

08:32

Посвященное электробусам голосование стартовало в "Активном гражданине"

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное работе электробусов.

Участникам нужно будет ответить на несколько вопросов. В частности, поддерживают ли они проект по замене дизельных автобусов на электробусы и стоит ли ускорить этот процесс в городе.

Ранее московский электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.

По словам Сергея Собянина, до конца текущего года количество электробусов в столице достигнет 300 единиц. Мэр также отметил, что с момента выхода электробусов на маршруты число перевезенных пассажиров превысило 11 миллионов человек.

Электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами спутниковой навигации, климат-контроля, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, бесплатным Wi-Fi и информационными медиаэкранами.

Проект "Активный гражданин" стартовал в мае 2014 года. Он был создан по инициативе правительства Москвы. Проект нацелен на выявление лучшего подхода к решению городских проблем с учетом мнений граждан. Только благодаря участникам проекта за пять лет были благоустроены более 100 парков.

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