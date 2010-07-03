В столичных электробусах могут появиться водородные батареи

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московские власти совместно с ФГУП "НАМИ" изучат возможность использования водородных батарей в столичных электробусах, передает Агентство "Москва".
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры пояснили, что в настоящее время московские электробусы работают на литий-титанатных аккумуляторах. Использование же водородных батарей может сделать процесс более высокотехнологичным. Основное внимание при тестировании уделят безопасности новых устройств.
Представители ведомства отметили, что электробусы на батареях с топливными элементами уже используются во многих европейских городах, например, в Лондоне, Милане, Гамбурге, Брюсселе и Осло. Подобная технология обеспечивает энергией и портативные пауэр-банки, и железнодорожный транспорт. Кроме того, водородный топливный элемент применялся для космических кораблей "Аполлон" для выработки электричества, а также тепла и воды для астронавтов.
Вместе с тем в департаменте напомнили, что Москва – первый европейский город, который массово запускает электробусы на маршруты. Сейчас в столице курсирует более 170 таких машин.
С сентября 2018 года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), а также от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).
В январе нынешнего года электробусы запустили на маршруте № 83: они курсируют от Уссурийской улицы по Хабаровской улице, Щелковскому шоссе и далее по Большой Черкизовской улице до станции метро "Преображенская площадь". В марте электробусы появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.
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