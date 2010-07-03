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12:39

Пассажиры смогут заказать карту "Тройка" в индивидуальном дизайне

город транспорт

12:39

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Фото: Москва 24

Пассажиры столичной подземки смогут заказать собственный дизайн транспортной карты "Тройка".

"Многие горожане давно просили сделать такую услугу – мы решили, пока в тестовом режиме, такую возможность реализовать летом 2020 года", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента транспорта. Отмечается, что за уникальным дизайном пассажиры должны будут обратиться в сервисные центры "Московский транспорт".

Сейчас "Тройкой" можно оплатить более 50 сервисов, в том числе посещение 45 музеев и выставочных залов. Кроме того, картой можно воспользоваться для оплаты проезда по канатной дороге от "Лужников" до Воробьевых гор и на всех видах городского общественного транспорта. Она действует в метро, на Московском центральном кольце, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.

Пассажирам, которые используют билет "Кошелек", также доступна программа лояльности "Город".

Карту можно приобрести в кассах и новых автоматах по продаже билетов метрополитена, автоматизированных киосках ГУП "Мосгортранс" и пригородных железнодорожных кассах, отмеченных информационными стикерами. Держатель карты может в любой момент отказаться от ее дальнейшего использования и получить обратно залоговую стоимость в размере 50 рублей.

"Москва в цифрах": карта "Тройка"

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