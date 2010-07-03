Пассажиры смогут заказать карту "Тройка" в индивидуальном дизайне

Пассажиры столичной подземки смогут заказать собственный дизайн транспортной карты "Тройка".
"Многие горожане давно просили сделать такую услугу – мы решили, пока в тестовом режиме, такую возможность реализовать летом 2020 года", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы департамента транспорта. Отмечается, что за уникальным дизайном пассажиры должны будут обратиться в сервисные центры "Московский транспорт".
Сейчас "Тройкой" можно оплатить более 50 сервисов, в том числе посещение 45 музеев и выставочных залов. Кроме того, картой можно воспользоваться для оплаты проезда по канатной дороге от "Лужников" до Воробьевых гор и на всех видах городского общественного транспорта. Она действует в метро, на Московском центральном кольце, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах.
Пассажирам, которые используют билет "Кошелек", также доступна программа лояльности "Город".
Карту можно приобрести в кассах и новых автоматах по продаже билетов метрополитена, автоматизированных киосках ГУП "Мосгортранс" и пригородных железнодорожных кассах, отмеченных информационными стикерами. Держатель карты может в любой момент отказаться от ее дальнейшего использования и получить обратно залоговую стоимость в размере 50 рублей.
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