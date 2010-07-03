Бесконтактная оплата появится еще на 30 автобусных маршрутах Москвы

Оплата проезда бесконтактными банковскими картами стала доступна еще на 30 маршрутах наземного транспорта в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
"Оплатить проезд с помощью банковской карты и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей теперь можно еще на 30 маршрутах наземного транспорта, проходящих на северо-востоке Москвы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в наземных автобусах установили валидаторы нового образца. Для оплаты поездки необходимо приложить банковскую карту, поддерживающую технологии PayPass и PayWave, или смартфон с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay к валидатору рядом с кабиной водителя. Совершить оплату также можно с помощью смартфонов с функцией NFC.
В настоящий момент оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна для горожан на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев. Стоимость проезда составляет 42 рубля. Это на 13 рублей дешевле покупки билета у водителя. Узнать автобус с бесконтактной системой оплаты можно по специальному стикеру, наклеенному при входе.
Впервые система бесконтактной оплаты появилась в трамваях № 6 и № 27 в ноябре 2017 года. С 1 сентября 2018 года на улицы столицы были выпущены около восьми тысяч единиц наземного транспорта без турникетов.
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