Бесконтактная оплата появится еще на 30 автобусных маршрутах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оплата проезда бесконтактными банковскими картами стала доступна еще на 30 маршрутах наземного транспорта в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Оплатить проезд с помощью банковской карты и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей теперь можно еще на 30 маршрутах наземного транспорта, проходящих на северо-востоке Москвы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в наземных автобусах установили валидаторы нового образца. Для оплаты поездки необходимо приложить банковскую карту, поддерживающую технологии PayPass и PayWave, или смартфон с функцией Android Pay, Apple Pay или Samsung Pay к валидатору рядом с кабиной водителя. Совершить оплату также можно с помощью смартфонов с функцией NFC.

В настоящий момент оплата проезда бесконтактными банковскими картами доступна для горожан на 75 маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев. Стоимость проезда составляет 42 рубля. Это на 13 рублей дешевле покупки билета у водителя. Узнать автобус с бесконтактной системой оплаты можно по специальному стикеру, наклеенному при входе.

Впервые система бесконтактной оплаты появилась в трамваях № 6 и № 27 в ноябре 2017 года. С 1 сентября 2018 года на улицы столицы были выпущены около восьми тысяч единиц наземного транспорта без турникетов.

