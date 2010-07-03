Карта "Тройка" станет электронной

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Электронная карта "Тройка" появится к концу 2019 года, сообщил старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

"К концу года мы добавим "Тройку" в мобильные кошельки Apple, Google и Samsung", – сказал он журналистам в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

По словам Снесаря, в мире нет аналогов данному решению, передает Агентство "Москва". МУФ проходит в парке "Зарядье" с 4 по 7 июля.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов ранее рассказал, что более 1,3 млн пассажиров столичного метро с начала 2019 года оплатили проезд бесконтактным способом.