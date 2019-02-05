Метро Москвы может перейти на оплату по зонам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичное метро заказало разработку новой системы оплаты по зонам, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Тендер был проведен в декабре. Разработчикам предстоит создать систему оплаты проезда для обеспечения "поддержки функционала зональной тарификации". Отмечается, что в 2012 году территория столицы увеличилась более чем в 2,5 раза, из-за этого возникла необходимость в новых тарифах.
Представитель метрополитена сообщил, что новая система рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный, для которого уже действуют две зоны оплаты – зона А (Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ) и зона Б (Троицкий административный округ).
В документации к аукциону указано, что валидаторы метро должны работать в режимах "контроль выхода для обеспечения зональной тарификации" и "валидация прохода зоны (без направления)".
Как экономить на общественном транспорте
Ранее сообщалось, что новая билетная система, предусматривающая персонализированные карты "Тройка", индивидуальные предложения и поддержку корпоративных клиентов, будет внедряться 2,5 года. Билетная система. Она предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов.
Можно будет привязать карту к аккаунту в личном кабинете, проверять ее баланс, направлять средства на другую карту, блокировать ее. Баланс "Тройки" можно будет пополнять онлайн, без активации средств через желтый информационный терминал.
Также в новой билетной системе будет заложена возможность оплаты проезда в транспорте соседних с Москвой регионов. Система будет удобна для корпоративных клиентов: организации смогут оплачивать билеты сотрудникам, открыв общий расчетный счет.
Также ранее сообщалось, что пассажиры смогут оплатить проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) с помощью банковской карты или смартфона. Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.
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