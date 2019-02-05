Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:04

Метро Москвы может перейти на оплату по зонам

транспорт

12:04

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичное метро заказало разработку новой системы оплаты по зонам, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Тендер был проведен в декабре. Разработчикам предстоит создать систему оплаты проезда для обеспечения "поддержки функционала зональной тарификации". Отмечается, что в 2012 году территория столицы увеличилась более чем в 2,5 раза, из-за этого возникла необходимость в новых тарифах.

Представитель метрополитена сообщил, что новая система рассчитана на использование на разных видах общественного транспорта, включая наземный, для которого уже действуют две зоны оплаты – зона А (Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ) и зона Б (Троицкий административный округ).

В документации к аукциону указано, что валидаторы метро должны работать в режимах "контроль выхода для обеспечения зональной тарификации" и "валидация прохода зоны (без направления)".

Как экономить на общественном транспорте

Ранее сообщалось, что новая билетная система, предусматривающая персонализированные карты "Тройка", индивидуальные предложения и поддержку корпоративных клиентов, будет внедряться 2,5 года. Билетная система. Она предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов.

Можно будет привязать карту к аккаунту в личном кабинете, проверять ее баланс, направлять средства на другую карту, блокировать ее. Баланс "Тройки" можно будет пополнять онлайн, без активации средств через желтый информационный терминал.

Также в новой билетной системе будет заложена возможность оплаты проезда в транспорте соседних с Москвой регионов. Система будет удобна для корпоративных клиентов: организации смогут оплачивать билеты сотрудникам, открыв общий расчетный счет.

Также ранее сообщалось, что пассажиры смогут оплатить проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) с помощью банковской карты или смартфона. Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика