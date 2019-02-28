В 2018 году московские контролеры оштрафовали более 365 тысяч человек

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

По итогам прошлого года контролеры общественного транспорта в Москве оштрафовали более 365 тысяч человек. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.

"Цифра внушительная, но если ее сравнить с количеством перевезенных пассажиров, она ничтожно мала – менее процента. К тому же для контролеров всегда в приоритете маршруты, где потенциальных зайцев больше", – пояснил Павлов.

По его словам, общая сумма штрафов превышает 400 миллионов рублей, но большая часть оплачена нарушителями добровольно. "Это около 300 миллионов рублей, остальное взыскивают судебные приставы", – подчеркнул он.

Павлов также отметил, что деньги, которые платит москвич за проезд, "идут на зарплату профессиональных водителей, отвечающих за безопасность пассажиров, эксплуатацию, уборку и поставку новых автобусов, трамваев и самых современных электробусов".





Павел Павлов глава ГКУ "Организатор перевозок" Если большая часть горожан перестанет платить за проезд, то качество услуг упадет.

С начала 2019 года контролеры оштрафовали уже свыше 12 тысяч пассажиров без билетов. Это на пять тысяч больше, чем за аналогичный период в 2018 году. На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи.

С 1 сентября 2018 года из городского наземного транспорта убрали все турникеты. Пассажиры теперь могут заходить во все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. Также с сентября оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно не только "Тройкой" и "Единым", но и банковскими картами и смартфонами с функцией NFC: для этого город заменил шесть тысяч валидаторов на новые.