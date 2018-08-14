С 1 сентября наземный транспорт в Москве станет бестурникетным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 1 сентября текущего года уберут все турникеты из городского наземного транспорта. Для этого закупаются новые валидаторы. До конца текущего года запланирована поставка 531 нового автобуса и 20 новых трамваев. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам состоявшегося во вторник заседания президиума столичного правительства.

С января 2018 года отменили турникеты на 80 маршрутах автобусов, а в июне и на всех трамвайных маршрутах. Благодаря этому, время посадки пассажиров сократилось с пяти минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту уменьшилось на 20%.

За первые шесть месяцев текущего года на маршруты вышли 539 новых автобусов и 60 новых трамваев "Витязь-М". Таким образом, за восемь лет парк автобусов обновили на 98%, а парк всего наземного транспорта столицы обновили на 90%.

Кроме того, в столице установили 802 остановочных павильона нового образца. До конца текущего года планируется установить еще 262 павильона.

Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что москвичи в июле этого года стали в семь раз чаще оплачивать картой "Тройка" городские сервисы и билеты в культурные учреждения. В частности, "Тройку" стали чаще применять при посещении Московского зоопарка, Третьяковской галереи и мероприятий в парке "Зарядье".