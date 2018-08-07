Москвичи стали чаще платить "Тройкой" за городские сервисы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Москвичи в июле этого года стали в семь раз чаще оплачивать картой "Тройка" городские сервисы и билеты в культурные учреждения. Об этом РИА Новости заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В частности, "Тройку" стали чаще применять при посещении Московского зоопарка, Третьяковской галереи и мероприятий в парке "Зарядье". Ликсутов напомнил, что при оплате "Тройкой" в кассах павильонов "Медиацентр", "Заповедное посольство" и кассе подземного музея в "Зарядье" предоставляется скидка в 5%.
По его словам, в июле 2017 года билеты в культурно-образовательные места и городские сервисы "Тройкой" оплатили 2,7 тысячи пассажиров. В июле этого года их число достигло 19,6 тысячи.
В начале августа по карте "Тройка" начали пускать в музей "Московский транспорт". Достаточно пополнить баланс электронного кошелька и приложить к турникету на входе.
Ранее для владельцев "Тройки" запустили программу лояльности "Город". Бонусы и скидки предоставляют магазины, аптеки, рестораны, частные клиники, а также салоны красоты и кинотеатры. Кроме того, накопленные бонусы можно обменивать на бесплатные поездки в общественном транспорте.
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