Фото: Агентство "Москва"
В музей "Московский транспорт" начали пускать по карте "Тройка", достаточно пополнить баланс электронного кошелька и приложить к турникету на входе. Сумма, равная стоимости билета, спишется с носителя.
"Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, чтобы покупка билета в музей была удобной. Сегодня карта "Тройка" есть почти у каждого жителя столицы. Стоимость прохода по карте составит 400 рублей", – рассказал директор по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгений Жигунов. Он отметил, что нововведение одновременно увеличит и количество посетителей музея, и число пользователей транспортной карты.
Кроме того, в музей "Московский транспорт" можно пройти бесплатно по туристической карте Moscow CityPass, продающейся в сувенирном магазине в музее. Для прохода достаточно предъявить карту кассиру, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Ранее для владельцев транспортной карты "Тройка" запустили программу лояльности "Город". Различные бонусы и скидки предоставляют магазины, аптеки, рестораны, частные клиники, а также салоны красоты и кинотеатры. Кроме того, накопленные бонусы можно обменивать на бесплатные поездки в общественном транспорте
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: