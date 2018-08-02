Фото: Агентство "Москва"

В музей "Московский транспорт" начали пускать по карте "Тройка", достаточно пополнить баланс электронного кошелька и приложить к турникету на входе. Сумма, равная стоимости билета, спишется с носителя.

"Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, чтобы покупка билета в музей была удобной. Сегодня карта "Тройка" есть почти у каждого жителя столицы. Стоимость прохода по карте составит 400 рублей", – рассказал директор по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгений Жигунов. Он отметил, что нововведение одновременно увеличит и количество посетителей музея, и число пользователей транспортной карты.

Кроме того, в музей "Московский транспорт" можно пройти бесплатно по туристической карте Moscow CityPass, продающейся в сувенирном магазине в музее. Для прохода достаточно предъявить карту кассиру, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ранее для владельцев транспортной карты "Тройка" запустили программу лояльности "Город". Различные бонусы и скидки предоставляют магазины, аптеки, рестораны, частные клиники, а также салоны красоты и кинотеатры. Кроме того, накопленные бонусы можно обменивать на бесплатные поездки в общественном транспорте