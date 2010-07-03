Новый тематический поезд запустили в столичном метро

Новый тематический поезд появился в столичном метро

На Кольцевой линии столичной подземки начал курсировать поезд, посвященный промышленности Москвы. Каждый вагон посвящен разным отраслям производства: авиастроению, машиностроению и автомобилестроению, фармацевтике и др. Торжественный запуск состава состоялся в электродепо "Красная Пресня", говорится на портале мэра и правительства.

"Совместный с метрополитеном проект – возможность для пассажиров скоротать время в дороге с пользой, узнать об истории и достижениях московских предприятий", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, миллионы пассажиров метро смогут узнать не только о достижениях промышленности Москвы, но и ее вкладе в экономику страны.

Ранее сообщалось, что карты "Тройка" с дизайном, посвященным деятельности департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, появились в билетных автоматах. Приобрести проездной билет можно на станциях Кольцевой линии метро. Тематические "Тройки" вышли тиражом 10 тысяч экземпляров. Выпуск лимитированной серии карт приурочен к выходу на Кольцевую линию метро нового тематического поезда "Москва промышленная".

В начале июля тематический поезд "Спасибо, донор!" запустили на Таганско-Краснопресненской линии в канун Всемирного дня донора. Таким образом в метрополитене решили сказать спасибо всем людям, которые когда-либо сдавали кровь, а особенно почетным донорам. В новых вагонах можно узнать, где и как принимают кровь.

