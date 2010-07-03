Появилась карта "Тройка" с дизайном в честь промышленности Москвы

Фото: Москва 24

Карты "Тройка" с дизайном, посвященным деятельности департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, появились в билетных автоматах.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного метро, приобрести проездной билет можно на станциях Кольцевой линии метро.

Выпуск лимитированной серии карт приурочен к выходу на Кольцевую линию метро нового тематического поезда "Москва промышленная".

Тематические "Тройки" вышли тиражом 10 тысяч экземпляров. На лицевой стороне карты расположены хештег #моспром и изображение фабрик и заводов.

Каждая из 10 секций нового состава "Москва промышленная" рассказывает об отдельной отрасли промышленности, которые представлены в столице.

6 июля в продажу в столичной подземке поступила "Тройка" с изображением панды. Выпуск приурочили к приезду в Москву пары бамбуковых медведей из Китая.