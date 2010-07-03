"Панда-тройка" поступила в продажу в метро

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Карта "Тройка" с изображением большой панды поступила в продажу в столичной подземке. Тираж проездного, оформленного в стиле Московского зоопарка, составляет десять тысяч штук, сообщили в пресс-службе зоосада.

Как уточнили представители зоопарка, приобрести карты с эксклюзивным дизайном можно в билетных автоматах на станциях Кольцевой линии,а также на всех станциях внутри кольца. Выпуск "Панды-тройки" приурочили к приезду в Москву пары бамбуковых медведей из Китая. Большие панды Диндин и Жуи поселились в столичном зоопарке два месяца назад и уже стали любимцами жителей столицы и гостей из других городов.

Как уточнили в пресс-службе, особое издание "Тройки" также решили посвятить 155-летию Московского зоопарка, поэтому на карте есть юбилейный логотип с историческим символом зоосада − диким котом манулом.

"Мы искренне благодарны нашим коллегам из Московского метрополитена, которые с энтузиазмом восприняли идею сделать лимитированный выпуск карты "Тройка" с большими пандами", − цитирует гендиректора зоопарка Светлану Акулову Агентство "Москва". По ее словам, "Панда-тройка" станет замечательным подарком для всех тех, кто так же, как и мы влюблен в бамбуковых медведей". Акулова также напомнила, что владельцы карты "Тройка" могут попасть в зоопарк через специальный турникет без очереди.

Ранее сообщалось, что карта "Тройка" станет электронной. К концу года проездной добавят в мобильные кошельки Apple, Google и Samsung.