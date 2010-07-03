Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера панд

Московский зоопарк запустил прямую трансляцию из вольеров больших панд. В вольере установили восемь камер видеонаблюдения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Диндин, началась 1 июля", – сказал представитель пресс- службы.
Отмечается, что камеры будут работать в круглосуточном режиме. Все желающие смогут посмотреть кормление панд, игры и тренинги животных с персоналом.
Трансляция доступна в специальном разделе на сайте зоосада.
В 2016 году Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды поселятся в столичном зоопарке на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю.
2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. 5 июня состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Также сообщалось, что Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд". По словам специалистов, это "опасное мероприятие", так как многое зависит от характера животного и ухода за ним.
Профессия "обниматель панд" существует в Китае. Специальный сотрудник заботится о медвежатах в возрасте до двух лет. Он должен постоянно находиться рядом с пандами и обнимать их.
За пандами в Московском зоопарке ухаживает целая команда специалистов
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