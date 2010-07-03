Московский зоопарк не планирует заводить "обнимателя панд"

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Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд", передает РИА Новости.

Как рассказал специалист столичного зоопарка, дело в том, что это "опасное мероприятие", которое зависит от характера животного и ухода за ним.

"До определенного возраста они плюшевые, года до трех, а после трех лет они начинают матереть, становятся взрослыми медведями", – указал собеседник.

Профессия "обниматель панд" существует в Китае. В его обязанности входит забота о медвежатах в возрасте до двух лет.

Он должен постоянно находиться со своими подопечными и обнимать их. Ранее сообщалось, что на такой позиции можно заработать около 32 тысяч долларов за год.

5 июня в Московском зоопарке открыли павильон с пандами, которых передал Китай. Самке по кличке Диндин почти два года. Самец Жуи старше своей подруги на год.