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04:59

Московский зоопарк не планирует заводить "обнимателя панд"

город парки животные

04:59

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Фото: depositphotos/nelik

Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд", передает РИА Новости.

Как рассказал специалист столичного зоопарка, дело в том, что это "опасное мероприятие", которое зависит от характера животного и ухода за ним.

"До определенного возраста они плюшевые, года до трех, а после трех лет они начинают матереть, становятся взрослыми медведями", – указал собеседник.

Профессия "обниматель панд" существует в Китае. В его обязанности входит забота о медвежатах в возрасте до двух лет.

Он должен постоянно находиться со своими подопечными и обнимать их. Ранее сообщалось, что на такой позиции можно заработать около 32 тысяч долларов за год.

5 июня в Московском зоопарке открыли павильон с пандами, которых передал Китай. Самке по кличке Диндин почти два года. Самец Жуи старше своей подруги на год.

Павильон с пандами открыли в Московском зоопарке

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город парки животные

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