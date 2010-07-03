Путин и Си Цзиньпин познакомились с пандами в Московском зоопарке

Фото: moscowzoo.ru

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк, где приняли участие в церемонии передачи двух панд китайской стороной, сообщает РИА Новости.

Самке по кличке Диндин почти два года. Самец Жуи старше своей подруги на год. Они будут жить в специально обустроенном вольере.

Вместе с главами государств на панд посмотрели ребята из обеих стран – лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, обладатели грантов мэра Москвы, дети дипломатов из КНР.

В 2016 году Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание. Переговоры длились три года. Договоренность была достигнута в ходе переговоров Си Цзиньпина и Путина, когда тот был с визитом в Китае.

Панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, поэтому их потомство будет принадлежать КНР. Первый месяц после приезда в Россию панды провели на карантине.

Россия стала 18-й страной, где в зоопарках есть панды. Бамбуковые медведи также проживают в зоопарках США, Японии, Нидерландов, Финляндии, Германии, Австралии и Индонезии.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным государственным визитом. Спецборт приземлился в среду в терминале "Внуково-2". Лидер КНР примет участие в ПМЭФ.