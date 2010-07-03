Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом

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Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным государственным визитом. Спецборт приземлился в среду в терминале "Внуково-2". В программе лидера КНР предусмотрена встреча с Владимиром Путиным, а также участие в ПМЭФ.

Председатель КНР уверен, что в ходе его визита Россия и Китай достигнут новых договоренностей.

"Визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе", – заявил лидер КНР, передает РИА Новости.

На сайте Кремля сообщается, что в ходе переговоров глав государств особое внимание будет уделено реализации крупных экономических и гуманитарных проектов. Будет подписан пакет совместных документов.

В прошлый раз Си Цзиньпин встречался с президентом РФ в апреле, когда тот приезжал в Китай.

