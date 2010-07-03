Китай обвинил США в экономическом терроризме

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США намеренно используют в отношении других стран экономический терроризм для развязывания торговых войн. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

Он подчеркнул, что Китай против торговых санкций, пошлин и "протекционистской дубины". Провоцирование торговых конфликтов Ханьхуэй назвал шовинизмом и травлей. Он отметил, что в торговых войнах не бывает победителей: обе стороны обязательно проигрывают. Кроме того, это негативно отражается на мировой экономике.

"По этой проблеме Китай и Россия разделяют общую позицию и интересы", – цитирует дипломата ТАСС. Он добавил, что обе страны готовы противостоять любому виду внешнего давления и вызовам для защиты своего суверенитета и интересов развития.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая пошлины в США снова подняли с 10% до 25% в отношении китайской продукции на 200 миллиардов долларов.

Президент США поручил начать повышать пошлины на товары из КНР еще на 300 миллиардов. Свои шаги американская сторона объясняет тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых на консультациях по торговым вопросам. Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин, если будут производить товары на территории Штатов.

Китайские власти заявили, что введут ответные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из США на общую сумму в 60 миллиардов долларов. Сделать это планируется с 1 июня.

Кроме того, Минторг США внес Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Посол Китая в Евросоюзе Чжан Мин назвал решение политически мотивированным. Позже компании разрешили временно возобновить деятельность.

От сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android. Тем не менее руководство Huawei заверило, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. На России этот конфликт сказаться не должен, сказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.