Китай планирует отказаться от торговых переговоров с США

Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США на этой неделе. Такое решение страна готова принять после угроз президента США Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров, передает Wall Street Journal.
Источники издания заявили, что власти КНР удивлены угрозами Трампа. Решение отразится на том, поедет ли вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в Вашингтон в соответствии с планами.
30 апреля в Пекине состоялся очередной раунд переговоров США и Китая по торговле. Следующий должен пройти 8 мая в Вашингтоне.
Ранее Трамп объявил, что пошлины на определенные китайские товары увеличатся с 10 до 25%.
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