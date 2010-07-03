Китай ответит США на решение относительно Huawei

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Китай собирается ответить США на запрет сотрудничества американских компаний с корпорацией Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.

"Это неправильное поведение, на которое последует необходимый ответ. Законные права и интересы китайских компаний ограничиваются, потому правительство Китая не будет сидеть сложа руки", – заявил посол Китая в Евросоюзе Чжан Мин.

Он назвал решение Белого дома по Huawei политически мотивированным.

Ранее Минторг США выдал Huawei временную лицензию, которая возобновляет ее право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств в США.

16 мая Huawei был внесен в черный список Минторга США. В США эту компанию считают замешанной в деятельности, идущей вразрез с внешней политикой страны.