Google vs Huawei: чем обернутся для мира торговые войны XXI века

Торговые войны – явление далеко не новое, однако буквально на днях на трейдинговых полях сражений произошло событие, аналогов которому мир еще не знал. Подробнее – в материале нашего обозревателя Николая Гринько.

Фото: ТАСС/EPA/JENS SCHLUETER

Китайская компания Huawei оказалась на грани банкротства. IT-гигант Google, подчиняясь указу президента США, фактически лишил китайцев доступа к самой популярной операционной системе Android, фирменным сервисам и многому другому. Huawei вместе со всеми дочерними компаниями (а их насчитывается около семидесяти) внесена в "черный список" министерства торговли Соединенных Штатов. Отныне им запрещено покупать у американских производителей любые комплектующие и программное обеспечение без специального разрешения от правительства США (которого, как понимаем, в ближайшее время ожидать не приходится). В списках "запрещенки" – процессоры Snapdragon, серверное оборудование и чипы для ноутбуков от Intel и прочее, и прочее. Для Huawei это означает едва ли не полную потерю всего бизнеса.

В чем же причина? Официальные объяснения Америки таковы: китайская компания поставляла оборудование в Иран в обход санкций, ее дешевый импорт мешает развитию американского бизнеса, а кроме того, ее давно подозревают в шпионской деятельности. Мало кто помнит, но Huawei изначально занималась поставками оборудования для базовых станций сотовой связи (в том числе, и в США) и лишь потом занялась смартфонами и ноутбуками. Именно это оборудование, установленное в миллионах сотовых вышек по всему миру, и подозревают в несанкционированном сборе данных и даже в пособничестве хакерским атакам. Между прочим, полностью отрицать такую возможность нельзя: насколько нам известно, по китайским законам все производители высокотехнологичного оборудования обязаны беспрекословно выполнять все запросы спецслужб КНР, и нет никаких гарантий, что оборудование и в самом деле не пересылало данные в китайскую разведку.

Чем это все грозит? Во-первых, пострадает не только Huawei, но и все компании, которые с ней сотрудничали. И прежде всего те, которые занимались развитием технологий 5G. Между прочим, российские сотовые операторы также используют оборудование и комплектующие Huawei для работы. Во-вторых, пострадают рядовые пользователи: их смартфоны больше не получат обновлений операционной системы, на них не будут работать никакие приложения и сервисы от Google – ни карты, ни Gmail, ни даже Play Market; также будет закрыт доступ к облачному хранилищу. Кроме того, компания будет вынуждена искать новых поставщиков процессоров и прочих комплектующих для своих изделий, а это значит, что почти наверняка ее новинки потеряют в качестве.

Правда, в Huawei пытаются заверить пользователей, что ситуация под контролем. В официальном обращении руководство китайской компании завило: "Huawei продолжит предоставлять обновления для системы безопасности и послепродажное обслуживание для всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, включая проданные или еще продающиеся на мировом рынке. Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему, чтобы обеспечить лучший опыт для всех пользователей по всему миру".

Однако здесь возникает множество вопросов. Сколько времени у компании займет создание собственного облачного хранилища и перенос в него данных всех пользователей (и получится ли это вообще)? Сможет ли Huawei в разумные сроки разработать собственную операционку, и будет ли она способна конкурировать с Android? Будет ли Huawei предпринимать ответные меры и ограничивать работу сетей 5G в США? Будет ли это оборудование нормально работать в России?

Ответов на эти вопросы пока нет, и быстро они не появятся.

А вообще намечается пугающая перспектива: выяснилось, что политическая воля может в одночасье лишить поддержки и обесценить миллионы устройств, а в перспективе – разорить огромную корпорацию. Торговые войны выходят на новый уровень. Вполне возможно, вскоре нас могут ждать совершенно невероятные события. Нет никакой гарантии, что однажды под санкции не попадут, например, все компьютеры на территории какой-нибудь одной страны: скажем, Windows полностью перестанет работать на территории условной Уганды или Болгарии. Кроме неудобства для частных пользователей это может привести к коллапсу всего производства и экономики вообще. А представьте, что произойдет, если вдруг лишат возможности полноценно работать какое-нибудь медицинское оборудование? Или что-нибудь попроще: "Ваш умный дом отключен от всемирной Сети и не может впустить вас. Приносим извинения".

Будем надеяться, что этого все-таки не произойдет. Хотя...