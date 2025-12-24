Собянин сообщил об отражении атаки еще пяти украинских БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 5 беспилотников, летевших на столицу в среду, 24 декабря. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Попытки атак БПЛА на Москву начались в ночь на 24 декабря. К утру силы ПВО сбили три дрона. Спустя время были ликвидированы еще два.

Позднее силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, затем были сбиты еще два дрона. Далее были уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву.